الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واساحتضنت ملاعب نوفا للجولف غرب العاصمة الرياض فعالية الجولف التي جمعت عدداً من المحترفين والهواة ، الذين شاركوا في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي أقيم مؤخراً بالرياض ، يتقدمهم معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان .وشهدت الفعالية حضور عدد من ضيوف مبادرة مستقبل الاستثمار بعد ثلاثة أيام مليئة بالعمل والنقاش والحوار المكثف ، وشارك إلى جانبهم عدد من أسماء لاعبي الجولف المحترفين ، منهم إيرني إلس (لاعب جولف العام مرتين) ، وكاميليا لينارث ( إحدى أبرز لاعبات الجولف المحترفات) ، وتوماس بورن (المتوج بلقب كأس رايد كقائد للفريق الأوروبي) ، وكاتريونا ماثيو (التي حصدت نفس اللقب قائدة للفريق أيضاً) ، وخوسيه ماريا أولازابال (بطل الماسترز مرتين) ، بالإضافة إلى عدد من لاعبات الجولة الأوروبية لجولف المحترفات ، كارلي بوث وإيزابيل ديليرت وأنابيل ديموك وفيكتوريا فريكوت ومهدى الحديوي وفريد سبانج.وحقق فريق كاميليا لينارث لقب "برو- أم" مبادرة مستقبل الاستثمار ، حيث علقت نجمة الجولة الأوروبية لجولف السيدات المحترفات ، وقالت: " تحدي برو- أم مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية في منتجع نوفا للجولف كان رائعاً ، إذ ازدادت خبرتي بالتحسن أكثر فأكثر بالمملكة العربية السعودية " ، مقدمة شكرها لمعالي الأستاذ ياسر الرميان على الاستضافة .// انتهى //16:17ت م0161