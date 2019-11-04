رياضي / صناعُ ونجوم الجولف يتألقون في ملاعب نوفا بعد مناقشات مبادرة الاستثمار
الاثنين 1441/3/7 هـ الموافق 2019/11/04 م واس
الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس
احتضنت ملاعب نوفا للجولف غرب العاصمة الرياض فعالية الجولف التي جمعت عدداً من المحترفين والهواة ، الذين شاركوا في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي أقيم مؤخراً بالرياض ، يتقدمهم معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان .
وشهدت الفعالية حضور عدد من ضيوف مبادرة مستقبل الاستثمار بعد ثلاثة أيام مليئة بالعمل والنقاش والحوار المكثف ، وشارك إلى جانبهم عدد من أسماء لاعبي الجولف المحترفين ، منهم إيرني إلس (لاعب جولف العام مرتين) ، وكاميليا لينارث ( إحدى أبرز لاعبات الجولف المحترفات) ، وتوماس بورن (المتوج بلقب كأس رايد كقائد للفريق الأوروبي) ، وكاتريونا ماثيو (التي حصدت نفس اللقب قائدة للفريق أيضاً) ، وخوسيه ماريا أولازابال (بطل الماسترز مرتين) ، بالإضافة إلى عدد من لاعبات الجولة الأوروبية لجولف المحترفات ، كارلي بوث وإيزابيل ديليرت وأنابيل ديموك وفيكتوريا فريكوت ومهدى الحديوي وفريد سبانج.
وحقق فريق كاميليا لينارث لقب "برو- أم" مبادرة مستقبل الاستثمار ، حيث علقت نجمة الجولة الأوروبية لجولف السيدات المحترفات ، وقالت: " تحدي برو- أم مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية في منتجع نوفا للجولف كان رائعاً ، إذ ازدادت خبرتي بالتحسن أكثر فأكثر بالمملكة العربية السعودية " ، مقدمة شكرها لمعالي الأستاذ ياسر الرميان على الاستضافة .
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16:17ت م
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