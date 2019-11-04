الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسوقع رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان ، اتفاقية مع رئيس النادي الأهلي أحمد الصائغ ، بإدراج لعبة المبارزة ضمن الألعاب المختلفة لأول مرة في تاريخ النادي ، ويعد الأهلي ثاني نادي في منطقة مكة المكرمة يسجل لعبة المبارزة بعد نادي عكاظ من الطائف ، لينضم إلى 16 نادياً ومركزاً وهيئة في المملكة.وقدم رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة ، شكره لإدارة النادي الأهلي على تسجيل اللعبة والذي من شأنه زيادة حماس وقوة المنافسات المحلية ، على أن يبدأ خوض مبارياته خلال الموسم الحالي ، مبيناً أن دعم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، ساهم في تنفيذ استراتيجية اتحاد المبارزة على أرض الواقع.// انتهى //16:19ت م0162