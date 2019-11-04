الظهران 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم فعاليات "ملتقى ومعرض "راد" لريادة الأعمال 2019 ، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمجلسي شباب وشابات الأعمال، بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحى ، وذلك على أرض شركة معارض الظهران الدولية (الظهران ـ اكسبو).ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية في تصريح بهذه المناسبة بما يحظى به رواد ورائدات الأعمال من دعمٍ ورعاية من لدن القيادة الرشيدة ، مما أسهم في تقدم المملكة في عدد من المؤشرات الدولية، مؤكداً أن ذلك يستوجب على الجميع الحرص على المشروعات النوعية، والإسهام الفعلي في التنمية المحلية، وإيجاد الفرص الواعدة لأبناء وبنات المنطقة.وأضاف سموه أن العمل المشترك مع الأشقاء في دول الخليج، سيسهم في تعزيز التكامل والتعاون الخليجي، وتنمية قطاع الأعمال وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، مبيناً أن الشباب هم الطاقة والقوة المحركة للتحول الاقتصادي المنشود، ودعمهم واجب على الجميع، سواءً من قطاع الأعمال أو الجهات الحكومية، مشيراً سموه إلى أن الشراكات تسهم في إيجاد فرص أوسع لقطاع الأعمال، وتنتقل به من المحدودية إلى آفاقٍ واسعة، وتقفز به إلى مراتب متقدمة، متمنياً سموه لمنسوبي مجلسي شباب وشابات الأعمال التوفيق.ولدى وصول سمو أمير المنطقة الشرقية لمقر المعرض، تفضل بقص الشريط التذكاري، إيذاناً بافتتاح المعرض، ثم كرم الرعاة والشركاء، بعد ذلك رعى سموه بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس غرفة الشرقية توقيع 4 اتفاقيات بين غرفة الشرقية مع كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة الكويت، وبنك الرياض بهدف دعم تمويل المشاريع الريادية، إضافة إلى توقيع أول اتفاقية منح امتياز تجاري من صيدليات الدواء.// انتهى //16:21ت م0163