مكة المكرمة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واستنظم أمانة العاصمة المقدسة بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد غدٍ, ورشة عمل مغلقة بعنوان "حماية المال العام", ضمن مبادرة "وطننا أمانة" المرحلة الثانية، التي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة", وذلك بمكتب معالي أمين العاصمة المقدسة.وتستهدف الورشة قيادات فروع الجهات الحكومية المشمولة بالمبادرة وقيادات الأمانة على مستوى مديري العموم والإدارات, للتوعية والتعريف حول مفهوم حماية المال العام وأهميته والأنظمة ذات العلاقة، واستعراض صور وحالات الاعتداء على المال العام.وتأتي هذه الورشة استكمالًا للجهود التوعوية والتثقيفية التي تبذلها "نزاهة" مع الجهات الحكومية، لتفعيل وتنفيذ برنامج المبادرات الوطنية الرائدة في مشروع التوجهات الاستراتيجية للهيئة، الذي ينطلق من أهمية التطوير المستمر للهيئة وأعمالها، ومنها تطوير مبادرة "وطننا أمانة" تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية الوطنية وتعزيز دور الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للمحافظة على قيم النزاهة وحماية المال والممتلكات العامة.// انتهى //16:23ت م0164