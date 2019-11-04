جدة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واستستضيف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة ، بمقر مبنى الشراكات الاستراتيجية بجدة على مدى أربعة أسابيع ، ورش عمل "إعداد القادة" , التي ينفذها مركز الأعمال وخدمة المجتمع.وتستهدف الورش مسار إعداد القيادات لـ 200 من عمداء وعميدات الكليات ووكلائهم ورؤساء الأقسام ومدراء المعاهد ، وتأهيلهم تأهيلاً قيادياً متخصصاً لقيادة المرحلة المستقبلية وتقديم العمل النوعي الذي يسهم في تطوير التدريب ، وتحقيق رؤية المملكة 2030 وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القدرات لإعداد قيادات قادرة على صناعة مستقبل التدريب في المملكة.وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه , أن المؤسسة تسعى لتعزيز البعد القيادي لمنسوبيها في مختلف المجالات التدريبية والعمل على تمكينهم لمواكبة الرؤية المستقبلية القادمة ، مستهدفة وكلاء المنشآت التدريبية , رؤساء الأقسام التدريبية , ومدراء المنشآت التدريبية , وقياديات التدريب التقني والمهني , منوهاً بهذه الخطوة المتقدمة للمؤسسة في تحقيق كفاءات القيادة من خلال تحسين وتعزيز المهارات القيادية والإدارية , بجانب استقطاب قادة جدد يتميزون بالمعرفة والخبرة والمهارة في مجال القيادة التي تواكب رؤية المؤسسة من خلال هذه الورش.وأشار كدسة إلى أن هذه البرامج تشمل : (التخطيط الإستراتيجي ، القيادة الحديثة وإعداد قادة المستقبل ، إدارة التغيير بفاعلية ، التميز في الإدارة الحكومية ، الذكاء الإنفعالي وفن التفاوض والإقناع ، إدارة الأداء داخل المؤسسات الحكومية ، مهارات التعامل مع الإعلام ، تخطيط إدارة المشاريع ، حل المشكلات واتخاذ القرار ، تنمية المهارات القيادية ، الابداع والابتكار في العمل ، إدارة الأفراد ، مهارات العرض والإلقاء).// انتهى //17:11ت م0185