اجتماعي / جمعية بر جدة تنظم اللقاء الأول للجمعيات الخيرية بالمملكة
الاثنين 1441/3/7 هـ الموافق 2019/11/04 م واس
جدة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس
نظمت جمعية البر بجدة أمس ، اللقاء الأول للجمعيات الخيرية الذي ضم أكثر من 20 جهة خيرية بمنطقة مكة المكرمة ، في إطار تدريب الأيتام والأسر محدودة الدخل على الحرف الضرورية.
وبين مدير عام جمعية البـر بجدة المهندس محيي الدين حكمي ، أن اللقاء أكد على خدمة المستفيدين على أكمل وجه ، وتدريبهم وتطوير مهاراتهم وتعليمهم حرف ضرورية تعينهم على ظروف الحياة وتمكنهم من الاكتفاء الذاتي, موضحا أن نتائج النقاشات شددت على توحيد العمل التطوعي في جمعية واحدة متخصصة ، واستثمار الأوقاف بما يحقق الأمان المالي للجمعيات ، وإقامة شراكات تعاونية بين الجهات الخيرية تهدف إلى تطوير العمل الخيري.
// انتهى //
17:12ت م
0186