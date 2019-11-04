جدة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسنظمت جمعية البر بجدة أمس ، اللقاء الأول للجمعيات الخيرية الذي ضم أكثر من 20 جهة خيرية بمنطقة مكة المكرمة ، في إطار تدريب الأيتام والأسر محدودة الدخل على الحرف الضرورية.وبين مدير عام جمعية البـر بجدة المهندس محيي الدين حكمي ، أن اللقاء أكد على خدمة المستفيدين على أكمل وجه ، وتدريبهم وتطوير مهاراتهم وتعليمهم حرف ضرورية تعينهم على ظروف الحياة وتمكنهم من الاكتفاء الذاتي, موضحا أن نتائج النقاشات شددت على توحيد العمل التطوعي في جمعية واحدة متخصصة ، واستثمار الأوقاف بما يحقق الأمان المالي للجمعيات ، وإقامة شراكات تعاونية بين الجهات الخيرية تهدف إلى تطوير العمل الخيري.// انتهى //17:12ت م0186