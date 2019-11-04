الباحة 07 ربيع الأول 1441هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسانطلقت أمس فعاليات الأسبوع الثاني من برنامج التدريب المجتمعي (أتقن) المرحلة الخامسة ، الذي تشرف على تنفيذه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة بالباحة ويتم تنفيذه في كافة المنشآت التدريبية المنتشرة في محافظات منطقة الباحة .وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني أن المجالات التي تم القبول عليها في الاسبوع الثاني هي مقدمة في أمن المعلومات والأمن السيبراني ، وشبكات الحاسب الآلي السلكية واللاسلكية ، وصيانة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومقدمة في ميكروسوفت أوفس ، والتمديدات الكهربائية ، وللبنات صيانة الحاسب الآلي والدعم الفني، مشيراً إلى أن هذه المبادرة التي أطلقتها المؤسسة تحت رعاية معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد تأتي ضمن سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 حيث تستهدف تطوير مهارات أفراد المجتمع وتلبية رغبات المواطنين في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية ، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات .وبيّن القرني أن التسجيل لا يزال مستمرًا للالتحاق بالبرامج المتاحة والتي سيتم تنفيذها طيلة هذا الشهر مع ملاحظة زيادة إعداد الملتحقين بالبرنامج في هذا الأسبوع عن الأسبوع الماضي، مؤكداً أنه بعد انتهاء البرنامج سيمنح المتدربون شهادات معتمدة من المؤسسة.يذكر أن من أبرز شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية ألا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة، وأن يكون سعودي الجنسية.// انتهى //17:14ت م0188