القاهرة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، تأثرًا باختلاف اتجاهات المستثمرين بين البيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين العرب والشراء؛ لإعادة بناء المراكز المالية للمحافظ من قبل الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7ر1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 25ر729 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 6ر1 مليار جنيه، جاء أكثر من نصفها من تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على ارتفاع هامشي بلغت نسبته 02ر0% مسجلًا 78ر14625 نقطة، في حين تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 49ر0% ليسجل 11ر540 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 01ر0% منهيًا تعاملات اليوم عند مستوى 11ر1445 نقطة.// انتهى //17:36ت م0195