عرعر 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسأطلق معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري اليوم حملة تطعيم ضد الانفلونزا الموسمية لفصل الشتاء، بكافة قطاعات الجامعة المختلفة، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة والتي تستمر لمدة أسبوع.وأوضحت الجامعة أن الحملة تأتي في أطار الحرص على تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لمنسوبي الجامعة من طلبة وموظفين، وفي إطار التنسيق والتعاون بين الجامعة ومختلف القطاعات الرسمية والأهلية بمنطقة الحدود الشمالية، لافتاً أن تنظيم الحملة بالتنسيق بين المركز الصحي بالجامعة وإدارة الطب الوقائي ومكافحة العدوى في الإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.// انتهى //17:48ت م0197