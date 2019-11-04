الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر جناحها بمعرض الجزائر الدولي للكتاب "سيلا 2019"، توزيع نسخ من إصداراتها العلمية المختلفة خلال الأربع أيام الماضية من انطلاق المعرض في 30 أكتوبر، الذي يستمر حتى 9 نوفمبر 2019، بمشاركة دور نشر ومؤسسات حكومية وأهلية من مختلف دول العالم.ووفرت الوزارة في جناحها, الذي حظي بإقبال كبير من رواد المعرض كميات كبيرة من المصاحف والتراجم لمعاني القرآن الكريم بمختلف الأحجام من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، إلى جانب آلاف من مطبوعات وكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي من الكتب العلمية في مختلف العلوم الشرعية، بتوجيه ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.يذكر، أن مشاركة الوزارة تأتي اتساقاً مع رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم، بهدف إلى إبراز الدور الريادي الذي تقدمه المملكة عبر مؤسساتها المختلفة لخدمة الإسلام والمسلمين من خلال النشر والطباعة والتأليف، إلى جانب عنايتها بنشر قيم الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.// انتهى //18:52ت م0217