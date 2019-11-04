بيش 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسدشن محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة، بمقر المحافظة اليوم، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بحضور مدير القطاع الشمالي أمين بن حمود المشيخي.واستمع أبو شرحة إلى شرح عن الحملة التي سيتم تنفيذها في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، وتستهدف جميع الممارسين الصحيين وذوي الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والكلى والكبد والأمراض المزمنة الأخرى والأطفال وكبار السن والنساء الحوامل، بمختلف فئاتهم العمرية.وأكد محافظ بيش أهمية تنفيذ الحملة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي بين جميع أفراد المجتمع.// انتهى //18:57ت م0219