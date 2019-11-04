اجتماعي / فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بجازان يدرب منسوبيه على " البحث الميداني "
الاثنين 1441/3/7 هـ الموافق 2019/11/04 م واس
جيزان 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 وتنوفمبر 2019 م واس
انطلقت اليوم ، في مدينة جيزان فعاليات الدورة التدريبية التي يقيمها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان لمنسوبي ، في مجال " البحث الميداني "
وتهدف الدورة إلى إطلاع المشاركين على أهمية التصنيف للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي ، وطرق اختيار عينة المستفيدين ومصادر البحث الاجتماعي .
وتأتي الدورة ضمن برنامج تطوير منسوبي الوزارة من الجنسين (الباحثين) لخدمة المستفيدين وتحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة.
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19:16ت م
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