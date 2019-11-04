جيزان 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 وتنوفمبر 2019 م واسانطلقت اليوم ، في مدينة جيزان فعاليات الدورة التدريبية التي يقيمها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان لمنسوبي ، في مجال " البحث الميداني "وتهدف الدورة إلى إطلاع المشاركين على أهمية التصنيف للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي ، وطرق اختيار عينة المستفيدين ومصادر البحث الاجتماعي .وتأتي الدورة ضمن برنامج تطوير منسوبي الوزارة من الجنسين (الباحثين) لخدمة المستفيدين وتحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة.// انتهى //19:16ت م0220