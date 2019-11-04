ينبع 07 ربيع الأول 1441هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسعقد اليوم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع الاجتماع الثالث المبرمج لمناقشة موضوع ( مواجهة حوادث مادة البيتامين) بمشاركة المختصين بالتعامل مع هذه المادة وتصنيعها بالشركات والمؤسسات الصناعيه بالمنطقه الصناعيه.واستعرض المجتمعون التوصيات السابقة التي تم إقرارها بالاجتماعين السابقين والعمل على تنفيذ فرضية حادث وهمي لمواجهة خطر هذه المادة أثناء الاشتعال وكذلك تقديم ورقة علمية تبين خصائص المادة ومخاطرها والطريقة العلمية لمواجهة الحوادث المختلفة الممكن حدوثها وعملية الوقاية الشخصية أثناء المواجهة وبعض الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن.// انتهى //19:25ت م0222