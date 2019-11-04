الجبيل الصناعية 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واساختتم بمدينة الجبيل الصناعية اليوم , أعمال المؤتمر الثالث لـ "المستجدات في علاج الأمراض المزمنة"، الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي.وخرج المؤتمر بعدة توصيات من أبرزها ضرورة الارتقاء بجودة وفعالية خدمات الرعاية الصحية، وممارسة الرياضة المنتظمة، والامتناع عن التدخين، والحرص على تناول الغذاء الصحي، ومراجعة الطبيب بشكل دوري.وكانت جلسات المؤتمر قد تطرقت لمستجدات ارتفاع الكوليسترول وأمراض هشاشة العظام وأمراض كبار السن وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض الجلدية والأمراض النفسية وفوائد الطب الوقائي.// انتهى //19:26ت م0223