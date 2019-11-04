صبيا 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واساختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي، الذي نفذته إدارة التعليم بمحافظة صبيا ممثلة بقسم الأمن والسلامة المدرسية بعنوان " إدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل " وذلك بمقر التطوير المهني بالمحافظة.وهدف البرنامج الذي قدمته المدربة عائشة خان ، على مدى ثلاثة أيام واستهدف قائدات المدارس ورياض الأطفال والمشرفات التربويات إلى تطوير قدرات المتدربات على إدارة الأزمات والكوارث التي تتعرض لها الإدارة، ورفع مستوى جاهزيتهن في مواجهة المخاطر في البيئة المدرسية، إضافة إلى أهمية توفير بيئة عمل آمنة.// انتهى //19:29ت م0224