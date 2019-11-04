الأحساء 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسكرّم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بالقاعة الكبرى بمقر المحافظة اليوم ، 55 جهة حكومية وأهلية شاركت في إنجاح فعاليات اليوم الوطني 89 بالأحساء، بحضور وكيل المحافظة معاذ بن إبراهيم الجعفري ومسؤولي الجهات الحكومية والأهلية.وقدّم الأمير بدر بن محمد شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على الدعم الذي لقيته الأحساء من سموه في تنفيذ فعاليات الاحتفال اليوم الوطني 89 والتي شارك فيها أبناء الأحساء والمقيمين، كما شكر سموه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب امير المنطقة الشرقية على متابعته المستمرة لتنفيذ الفعاليات، وشكر سموه الجهات الحكومية والجهات الأمنية ورجال الأعمال والجهات الأهلية على إسهامهم في إنجاح برامج وفعاليات الاحتفاء باليوم الوطني التي استهدفت الكبار والأطفال في مواقع عديدة بالأحساء.بعد ذلك اطلع سموه على العرض المرئي المتضمن تقريرا مفصلا لإحصائيات فعاليات اليوم الوطني 89 بالأحساء والتي شارك في تنفيذها العديد من الجهات الحكومية والأهلية، إذ بلغ عدد الفعاليات المنفذة 134 فعالية بواقع 192 ساعة عمل شارك في تنظيمها 838 متطوعا ومتطوعة قدموا العديد من الخدمات لزوار الفعاليات.وقد حددت اللجنة العليا للمناسبات في محافظة الاحساء 14 موقعا حيويا لإقامة الفعاليات تسهيلا على الأهالي والمقيمين الذي بلغ عددهم أكثر من 421 ألف زائر، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه والعديد من الجهات المختصة في الأحساء في (منتزه الملك عبدالله البيئي الذي شهد الفعالية الرئيسة، جامعة الملك فيصل، نادي الأحساء الأدبي، الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، جمعية الثقافة والفنون، مدينة جواثا، ارض الحضارات، أسواق القرية، المدرسة الأميرية، قصر محيرس الأثري، العيون) بالإضافة إلى إقامة الفعاليات في العديد من المجمعات التجارية.وفي ختام الحفل كرم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء الجهات المشاركة في إنجاح الفعاليات بدرع تذكاري , بعدها تناول الجميع مأدبة الغداء التي أقامها سموه بهذه المناسبة.// انتهى //19:30ت م0226