طرابلس 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم أنه في إطار مشروع “الإدارة الإستراتيجية والمؤسساتية للهجرة في ليبيا”، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، قام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بتقييم للإطار القانوني الليبي للهجرة.وأشارت البعثة الأوروبية، في بيانٍ لها إلى أن لقاء المراجعة النهائية، من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، ضم مسؤولين ليبيين من وزارة العدل بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، والادعاء العام، والأقسام القانونية للوزارات الأخرى المعنية، والفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، إضافة إلى خبراء ليبيين ودوليين.// انتهى //19:31ت م0227