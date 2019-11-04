الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم السفير الصيني لدى بلاده كانغ يونغ.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء أهمية تعزيز وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية، مشيرًا إلى تأكيد دعم اليمن للبيان المشترك الذي ألقاه ممثل دولة الكويت أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في نيويورك الذي عارض تسييس قضايا حقوق الإنسان وأكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.من جهته، جدد السفير الصيني التأكيد على موقف بلاده الثابت للحكومة الشرعية ودعمها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث، لافتًا النظر إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الصينية لليمن، آملًا أيضًا أن يعود الأمن والاستقرار في اليمن قريبًا.// انتهى //19:42ت م0230