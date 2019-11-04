نيويورك 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم، حيث قادت أسهم شركات التقنية المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة إلى مستويات قياسية مرتفعة، مع دعم شهية المستثمرين للمخاطرة بفضل الآمال حيال اتفاق تجارة أمريكي صيني وتحسن الاقتصاد المحلي حيث أعلنت واشنطن وبكين الجمعة الماضية إحرازهما تقدمًا في نزع فتيل حرب تجارية مدمرة للاقتصاد، مع تلميح المسؤولين الأمريكيين إلى إمكانية توقيع اتفاق هذا الشهر.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 131.44 نقطة بما يعادل 0.48 بالمئة ليصل إلى 27478.80 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 13.58 نقطة أو 0.44 بالمئة مسجلا 3080.49 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 44.55 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 8430.95 نقطة.// انتهى //19:42ت م0231