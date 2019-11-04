الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واستأهل فريق الفيحاء إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على عكاظ بثلاثة أهداف دون رد ، ضمن دور الـ64 من المسابقة .وسجل أهداف الفيحاء أرسينيو مارتينز ، وعون مطلق السلولي وعبدالله المطيري بالدقائق 34 و66 و72 .وتأهل أيضا فريق الجيلين إلى الدور ذاته عقب فوزه على فريق الثقبة بهدفين دون رد ،سجلهما محترفه تسيسكاريدز ، وإبراهيم الطلحي في الدقيقتين 48 و84 .وكان اليوم قد تأهل فريق البكيرية إلى الدور ذاته بفوزه على الأنصار بهدف دون رد ، وسبقهما أمس فريق جده الذي فاز على حطين بنتيجة 2 - 1 ، والهلال الذي فاز على عرعر بنتيجة 4 - 1 ، ليكون مجموع الفرق المتأهلة خمسة .// انتهى //20:52ت م0239