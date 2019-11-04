الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق04 نوفمبر 2019 م واسبحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ورئيس مجلس إدارة شركة سابك الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان ، وقعت "سابك" اليوم اتفاقية تشييد مستشفى متخصص للصحة النفسية وعلاج الإدمان في الرياض في إطار تنفيذ أهداف المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة المرتبطة بمعالجة مرضى الإدمان .وقال البنيان: "يأتي إنشاء المستشفى في إطار مبادراتنا المجتمعية في مجال الصحة، أحد المجالات الأربعة التي تركز عليها إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة، لهدف معالجة إحدى المشكلات الحرجة التي تواجه المجتمع, ويُشكل المستشفى خطوة مهمة لإثراء الخدمات الموجهة لمرضى الإدمان والصحة النفسية في المملكة".وأشار إلى أن هذه المبادرة تؤكد حرص "سابك" على تحمل مسؤولياتها الاجتماعية، وتعاونها مع مختلف الأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص من أجل خدمة المجتمع.وأوضح أن مساحة مستشفى "سابك" التخصصي للصحة النفسية وعلاج الإدمان تبلغ 62,500 متر مربع، بسعة 150 سريرًا إلى جانب 25 عيادة خارجية، ويقدم خدمات علاجية وتأهيلية، علاوة على فرص للدراسة والبحث، ليشكل نموذجاً ناجحاً للرعاية الصحية، والخدمات الطبية المتخصصة.// انتهى //20:59ت م0244