كوالالمبور 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسحقق فريق العهد اللبناني لقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بفوزه اليوم على فريق 25 أبريل الكوري الشمالي في المباراة النهائية التي أقيمت في كوالالمبور.وجاء الهدف الوحيد عبر الغاني عيسى ياكوبو بالدقيقة (74)، ليمنح بطل لبنان في المواسم الثلاثة الأخيرة، لقبه القاري الأول ، وخاض الفريق الكوري الشمالي جزءا كبيرا من المباراة بعشرة لاعبيه، بعد طرد لاعبه آي تاي-سونغ في الدقيقة 26.يذكر أن بطل لبنان لم يتلقى أي خسارة في مبارياته الـ11 في المسابقة، وحقق اليوم فوزه السابع مقابل أربعة تعادلات، واهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.// انتهى //21:03ت م0245