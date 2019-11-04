رام الله 7 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 4 نوفمبر 2019 م واسرحب مجلس الوزراء الفلسطيني بالتقدم الذي طرأ على إجراءات التحضير للانتخابات العامة والتوافق عليها.وأوضح رئيس الوزراء محمد أشتية أن هناك إرادة سياسية عند القيادة الفلسطينية لعقد الانتخابات، ونحن نريد للإشعاع الديمقراطي في مجتمعنا الفلسطيني أن يعود كما كان عليه الحال، وأن تتوج العملية الانتخابية بحوار وطني تحت قبة البرلمان.وشدد أشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم على أهمية إنجاز الانتخابات في جميع أنحاء الوطن، بما في ذلك مدنية القدس، وقال "لقد أرسلنا رسائل عديدة لمختلف دول العالم من أجل إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في مدينة القدس، ونحن مصممون على عقدها فيها"، مفيدًا بأن الانتخابات في المدينة المقدسة جرت في العام 1996، و2005 حسب الاتفاق.// انتهى //21:03ت م0246