باماكو 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسقتل جنديان ماليان وأصيب ستة آخرون بجروح اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليتهم العسكرية، خلال دورية كانوا يقومون بها في منطقة باندياجارا وسط مالي.وأوضح الجيش المالي فى بيان له أنه تم إجلاء الجرحى بوساطة مروحية نحو المستشفيات.يذكر أن وتيرة الأعمال الإرهابية ارتفعت في الفترة الأخيرة في مناطق مختلفة من مالي، كان أبرزها مقتل 53 جنديًا ماليًا بهجوم إرهابي استهدف موقعًا عسكريًا في إنديليمان الجمعة الماضي.// انتهى //21:07ت م0248