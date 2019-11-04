جدة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسشاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة وفريق التطوع بفعاليات معرض التوعية بأضرار المخدرات الذي تستضيفه الكلية التقنية بمحافظة جدة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وبحضور عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة المهندس عبدالرحمن السريعي .وأوضح مشرف التوعية والإعلام بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد أن الفعالية التي تستمر أربعة أيام تهدف إلى إيجاد بيئة خالية من المخدرات عبر نشر ثقافة الوعي من خلال الوسائل المختلفة لتعزيز القيم والمحافظة عليها.وتضمن برنامج الفعاليات الكثير من الفقرات ومعرض أضرار التدخين والمخدرات، وهدفت المشاركة إلى توعية متدربي كلية التقنية بجدة بخطورة المخدرات وإلى حماية أبنائنا وشبابنا من خطر إدمان المخدرات، كما هدفت إلى تقليل نسب حوادث السيارات الناتجة بسبب تعاطي السائقين المخدرات أثناء القيادة مما قد يؤدي بحياة الكثيرين، وتوعية أبنائنا المتدربين للفعاليات بخطورة التهور في القيادة و كل ما قد ينتج عنه من إصابات، ويؤخر تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين مع ما قد ينتج من مخالفات غير مقبولة كالنقل الخاطئ للمصاب والذي قد يضاعف الإصابة وغير ذلك من بعض السلوكيات الخاطئة مما يعيق عمل الهلال الأحمر السعودي من أداء رسالته وإسعاف المصابين والتعريف بتطبيق “أسعفني” لاستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية عبر الهواتف الذكية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.وأبرز المعرض تأثير التدخين على صحة الإنسان وعرضت قصصاً معبرة لأشخاص أقلعوا عن المخدرات، كما قدمت “مكافحة المخدرات” عرضاً حياً لأنواع المخدرات وآثارها الصحية في الركن المخصص لها بالمعرض.// انتهى //21:12ت م0250