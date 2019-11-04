جدة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسضمن مبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، تواجدت اليوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في مقر الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة من خلال عدد من موظفيها لتقديم كل ما يتعلق بخدمة تجديد الهويات الشخصية لمنسوبي الإدارة تسهيلًا عليهم واختصاراً للوقت والجهد.وقدم المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي الشكر لإدارة الأحوال المدنية بمحافظة جدة على مبادرتها "نأتي إليك" التي استفاد من خدماتها العشرات من الموظفين في تعليم جدة، فيما سيتم تقديم خدمات المبادرة لمنسوبات تعليم البنات بمبنى السبعين الأسبوع القادم.//انتهى//21:12ت م0251