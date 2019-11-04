لندن 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسخفّضت السلطات البريطانية مستوى التحذير من هجمات إرهابية إلى الدرجة الثالثة، على سلم من خمس درجات، من "شديد" إلى "حقيقي".وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في بيان اليوم أنه رغم القرار إلا أن بلادها لا تزال تواجه تهديدات أمنية في ظل احتمال وقوع هجوم إرهابي دون إنذار مسبق.يُذكر أن مستوى التحذير الثالث يعدّ أدنى درجة تحذير أمني في بريطانيا منذ عام 2014م، ما عدا في إيرلندا الشمالية حيث لا يزال عند المستوى الرابع.// انتهى //21:13ت م0252