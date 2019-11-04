الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واستأهل منتخب الجامعات السعودية لكرة قدم الصالات اليوم إلى دور الثمانية في البطولة العربية الجامعية (بطولة عام التسامح) التي ينظمها الاتحاد العربي للرياضة الجامعية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 9 نوفمبر.وجاء تأهل المنتخب بعد تغلبه على المنتخب السوري بنتيجة 6 أهداف دون رد في آخر مباريات المجموعة الثانية التي ضمت منتخبات: السعودية والإمارات ومصر والجزائر والعراق وسوريا وعمان.وهنأ رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني الجميع بهذا الإنجاز الذي يعكس دعم القيادة الرشيدة للرياضة الجامعية، مؤكدًا العزم على مواصلة تحقيق الإنجاز والتأهل لنهائي البطولة التي تشهد تنافسًا قويًا بين المنتخبات الـ (13) المشاركة.وسيواجه المنتخب في دوري الثمانية منتخب فلسطين غدا الثلاثاء .// انتهى //21:13ت م0253