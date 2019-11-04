صامطة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسأقامت الكلية التقنية بمحافظة صامطة ممثلة بقسم تقنية التشييد اليوم ندوة بعنوان " كيف تختار التصميم المناسب لمنزلك "، بحضور وكيل الكلية للتدريب محمد بن حسين طليس ، وذلك في قاعة التدريب الرئيسة بالكلية.وهدفت الندوة التي قدمها المدرب المهندس حسن بن عيسى غنيمي إلى تعريف المستفيدين من الدورة بتقنية العمارة ، وتسلسل مراحل إنشاء المباني السكنية ، و التصميم المعماري للمباني السكنية.// انتهى //22:19ت م0259