ثقافي / "كيف تختار التصميم المناسب لمنزلك".. ندوة بتقني صامطة
الاثنين 1441/3/7 هـ الموافق 2019/11/04 م واس
صامطة 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس
أقامت الكلية التقنية بمحافظة صامطة ممثلة بقسم تقنية التشييد اليوم ندوة بعنوان " كيف تختار التصميم المناسب لمنزلك "، بحضور وكيل الكلية للتدريب محمد بن حسين طليس ، وذلك في قاعة التدريب الرئيسة بالكلية.
وهدفت الندوة التي قدمها المدرب المهندس حسن بن عيسى غنيمي إلى تعريف المستفيدين من الدورة بتقنية العمارة ، وتسلسل مراحل إنشاء المباني السكنية ، و التصميم المعماري للمباني السكنية.
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22:19ت م
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