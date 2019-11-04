عرعر 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسة سموه المسائية.‏‎‏وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع ، واستعرض سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية .وأكد سموه في كلمته أهمية تهيئة البيئة التربوية والتعليمية السليمة لتوجيه الشباب التوجيه الوسطي الصحيح المعتدل، ومن خلال بث روح المواطنة الصالحة، وتوعية الشباب بدورهم وواجبهم في تحقيق تنمية الوطن من خلال التعريف ببرامج ومرتكزات الرؤية المستقبلية لرؤية المملكة 2030، ولصناعة رأس المال البشري المسلح بالعلوم والمعارف والقيم والمفاهيم لخدمة بلادهم ودفع عجلة التنمية بشكل متسارع ، داعيا سموه إلى العناية بالشباب كمحور رئيس والمستهدف الأول في التنمية وبناء الوطن ، وضرورة التركيز على البرامج الخاصة بالشباب بمختلف المجالات، وتأسيس روح المبادرة وترسيخها لديهم والإسهام في بناء جيل مبدع من القيادات الشابة ، لدفع مسيرة التنمية وتحقيق التقدم والازدهار للوطن .وحث سموه جميع الإدارات الحكومية على تقديم الخدمات للمواطن والمقيم في المحافظات والمراكز التابعة لها، ووضع الخطط التطويرية لتقديم خدمات أفضل وبمستوى أعلى بما يخدم المواطنين ويحقق احتياجاتهم ، منوها سموه بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية وأمن واستقرار وطمأنينة، انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها .عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //22:49ت م0264