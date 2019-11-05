الرياض 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسيشهد سباق الدرعية المرتقب "فورومولا إي" الذي تستضيفه الدرعية التاريخية خلال يومي 22 و 23 نوفمبر الجاري، تواجد 24 متسابقًا عالميًّا ومتمرسًا في سباقات السيارات، يمثلون العديد من الشركات الكبرى، مثل "بورشة" ومرسيدس بنز"، التي انضمت مؤخرًا لقائمة المنافسين على اللقب الكبير .وضمّت قائمة المتسابقين الذين سيمثلون شركات أوروبية وآسيوية وغيرها كلًّا من:فريق "أودي سبورت آبت شيفلر" ـ دانييل أبت (ألمانيا) ، و لوكاس دي غراسي (البرازيل) ، وفريق "بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت" والسائق ـ ألكساندر سيمز (بريطانيا) ،وماكس جونثر (ألمانيا) ، وفريق "دي إس تيكيتا" بمشاركة السائق جان إريك فيرن (فرنسا) ،وأنتونيو فيليكس دا كوستا (البرتغال) ،وفريق "إنفجن فيرجن ريسنج" بمشاركة السائقين روبن فراينز (هولندا) وسام بيرد (بريطانيا) ، وفريق "جيوكس دراجون ريسنج" ، بمشاركة السائقين برندون هارتلي (نيوزيلندا) ،ونِكو مولر (سويسرا) ، وفريق "ماهيندرا ريسنج" بمشاركة السائقين جيروم دي امبروزيو(بلجيكا) ،وباسكال فيرلين (ألمانيا – موريشيوس) ، وأخيرا فريق "مرسيدس ـ بنز إي كيو" بمشاركة كل من ستوفيل فاندورن (بلجيكا) ،ونِك دي فريز (هولندا) .// انتهى //00:11ت م0265