سكاكا 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري أهمية التعاون بين مراقبي البيئة بفرع الوزارة والمكاتب التابعة بالمحافظات، مع أصدقاء البيئة بالمنطقة وتشديد الرقابة البيئية لمنع الاحتطاب والاتجار به، مطالباً تعاون الجميع بكافة طوائف المجتمع لحماية البيئة والمحافظة عليها.وأكد الأحمري على حظر التعدي لأي من موارد الوطن الطبيعية أو الإضرار بها من ثروات حيوانية ومائية ونباتية ومكافحة التصحر بالمحافظة على الأشجار والمراعي بالمنطقة.كما طالب الأحمري ممتهني الاحتطاب والإضرار بالبيئة والوطن، أن يعيدوا التفكير فيما يقومون به وأن يكونوا معول بناء لامعول هدم، وقدوة حسنة في المحافظة على البيئة والدفاع عنها، داعياً جميع أبناء المجتمع بالعمل مع أصدقاء البيئة، لنحقق معاً تطلعات سمو أمير الجوف في تنمية المنطقة والارتقاء بها وخلق بيئة صحية وموارد طبيعية نظيفة.// انتهى //00:45ت م0270