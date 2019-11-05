ياوندي 07 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 04 نوفمبر 2019 م واسهاجم عناصر مسلحة يعتقد أنهم يتبعون لجماعة بوكو حرام الإرهابية، ستة قرى شمال الكاميرون ليلا وقاموا بسرقة ممتلكات أهالي القرى ولاذوا بالفرار قبل أن تصل القوات العسكرية المرابطة قريبًا.ووفق وكالة الأنباء الكاميرونية اليوم، فإن مايعرف بمجموعات اليقظة المشكلة من عناصر شعبية لحراسة القرى قاموا بمطاردتهم وإبعادهم عن القرى المستهدفة.يشار إلى أن قائد الجيش المشترك المعني بمطاردة بوكو حرام شمال البلاد، قال إن عناصر الجماعة الإرهابية قد تم القضاء عليها في المناطق الشمالية بشكل كامل.// انتهى //02:03ت م0272