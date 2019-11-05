سانتياغو 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسضرب زلزال بقوة ست درجات أمس الإثنين تشيلي حيث تسبب باهتزاز المباني في العاصمة سانتياغو.ووقعت الهزة عند الساعة 6,53 مساء وتم تحديد مركزها قرب بلدة ايلابال الشمالية، وفق المرصد الجيولوجي الأميركي.وقال الجهاز الوطني للطوارئ "لم ترد تقارير عن إصابة أشخاص أو انقطاع الخدمات الأساسية أو (تضرر) البنى التحتية".وتقع تشيلي في منطقة حزام النار وهي طوق يحيط بحوض المحيط الهادئ يشهد نشاطا بركانيا وزلزاليا كبيرا.// انتهى //07:01ت م0005