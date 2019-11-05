الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان مستجدات المنطقة.الفيصل يناقش تطوير أعمال الإمارة ويستعرض تقرير البيئة.فيصل بن بندر يلتقي مجلس أدبي الرياض.أمير الرياض يفتتح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي 2019.سلطان بن سلمان: قضايا الإعاقة تلقى الدعم والمساندة الدائمين من خادم الحرمين.سعود بن نايف تدشين معرض وملتقى «راد» لريادة الأعمال.أمير الباحة يتسلم التقرير السنوي لأعمال جوازات المنطقة.نجران تستعد لمجلس الأعمال السعودي - اليمني.أمير حائل ينوه بدعم القيادة لرجال هيئة الأمر بالمعروف.فيصل بن مشعل يفتتح منتدى الإبداع والابتكار.وزير الخارجية يستقبل مدير «الإيسيسكو» ووفد مجلس الشيوخ الفرنسي.المملكة تسد الهوة بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي.إيران تضاعف إنتاج اليورانيوم المخصب.الميسري يشيد بالجهود السعودية لتوحيد الصفوف اليمنية.ستة مبادئ في اتفاق الرياض تخفف آلام اليمنيين.// يتبع //07:36ت م0006