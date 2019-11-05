الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسدشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أمس، حملة للتبرع بالدم لمرضى سرطان الأطفال، والذي تنفذه الكلية ممثلة في الوحدة الصحية بالتعاونمع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.وأوضح الدكتور الخليفة أن الحملة التي تستمر خمسة أيام، تأتي من مبدأ التعاون والتكاتف الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، وتهدف إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي, والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم، وإيماناً من الكلية ومنسوبيها بالدور الإنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع, والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدما شكره للفريق الطبي والمتبرعين.// انتهى //08:39ت م0011