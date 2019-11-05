طرابلس 8 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 5 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة بتصاعد حدة الاشتباكات بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق في محور صلاح الدين، ومحور النهر، ومحور الزنطانة، وتصاعد حدة تصاعد الاشتباكات حول معسكر اليرموك الذي استخدمت فيه كافة الأسلحة الثقلية والمتوسطة، موضحةً القصف الجوى المستمر من قبل سلاج الجو الجيش على مواقع معسكرات الوفاق.ونوهت صحف الثلاثاء إلى تسليم السفارة الإيطالية في ليبيا شحنة من الأدوية والمعدات الطبية إلى المستشفيات في غات وغريان ومرزوق وأوباري جنوب ليبيا لدعم الاحتياجات الإنسانية من خلال البرنامج الثنائي الإيطالي بالتعاون مع حكومة الوفاق.وبينت تحذير منظمة الصحة العالمية من خطر مرض السل في ليبيا، مؤكدةً أن مكافحته تحتاج لتوفير 1.7 مليون دولار.وعرجت صحف ليبيا على المظاهرات التى تعم لبنان والعراق، موضحةً تمسك المتظاهرين بمطالبهم وهو الاستقالة لرئيس الحكومة عادل عبد المهدى واجراء انتخابات مبكرة، كما بينت مطالبات متظاهري ومعتصمي المدن اللبنانية بضرورة تشمل الحكومة كفاءات بعيدًا عن الطائفية وضرورة استرجاع الأموال المنهوبة.// انتهى //08:52ت م0013