واشنطن 8 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 5 نوفمبر 2019 م واسهز زلزالان قويان اليوم جزيرة تونجا في المحيط الهادي، ولم يعلن عن سقوط ضحايا بسببهما حتى الآن.وذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال الأول الذي بلغت قوته 6.6 درجات سواحل جزيرة تونجا - الواقعة في المحيط الهادىء - من دون أن يصدر تحذير بشأن إمكانية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".وأشار المركز إلى أن الزلزال الذي ضرب تحت سطح البحر، قبالة سواحل جزيرة تونجا، وقع على بعد نحو 134 كيلومترًا غربي مدينة نيافو التي تعد ثاني أكبر مدينة في البلاد.وبعد عدة دقائق على الزلزال الأول، وقع زلزال آخر بقوة 5.5 درجات، وفق المرصد الأمريكي.// انتهى //09:02ت م0014