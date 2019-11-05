نجران 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بمنطقة نجران أمس ، حفل سباقه الأول لموسم سباقات العام الحالي 1441 هـ، وذلك على ميدان الفروسية بتصلال.وأوضح أمين عام نادي الفروسية بالمنطقة محمد بن مهدي غشام أن السباق تكون من 4 أشواط، حيث خصص الشوط الأول على مسافة 1200 متر، مفتوح الدرجات للخيل مواليد 2017م ، وحصل على المركز الأول الجواد "مشاكل" للمالك صالح أحمد آل حيدر .وخصص الشوط الثاني على مسافة 1400 متر، للخيل المبتدئة "إنتاج" ، وحصل على المركز الأول الجواد "عساس" للمالك صالح عبيان آل منصور.فيما خصص الشوط الثالث على مسافة 1400 متر، مفتوح الدرجات مواليد 2016، وحصلت على المركز الأول الفرس "مريفه" للمالك مانع يحيى آل زمانان.وخصص الشوط الرابع الأساسي "الكأس" على مسافة 1400 متر، لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات بدءا من عمر 4 سنوات ، وأحرزه الجواد "النصر المؤزر" للمالك عبدالله صالح آل منصور.// انتهى //09:33ت م0016