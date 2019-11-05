الخرطوم 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تجديد الحكومة السودانية موقفها الثابت في التعاون والتنسيق مع دول الجوار والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، لتشجيع أطراف الصراع في أفريقيا الوسطى على الالتفاف حول ما تم الاتفاق عليه في فبراير 2019 بالخرطوم، من خلال مباحثات السلام .وأبرزت تأكيد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ، اهتمام حكومته بتحقيق السلام وتنفيذ مطالب النازحين بالمعسكرات، مشدداً على أن السلام يأتي على رأس أولوياتالحكومة الانتقالية.وأخبرت عن شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، أمس، غارات على تعزيزات وتحركات لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مناطق في شمال محافظتي صعدة وحجة، ودمرت أهدافاً ثابتة ومتحركة تابعة للميليشيات في مديريات، كتاف وباقم ورازح، بصعدة.وتطرقت إلى بيان الاتحاد الأوروبي أمس، بأن النشاط الاستيطاني الاسرائيلى غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض قابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم، مشيرة إلى استخدام القوات الأمنية العراقية القوة ضد متظاهرين احتشدوا قرب مقر التلفزيون العراقي الحكومي في وسط بغداد.وعرجت على ما قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إقالة 11 جنرالاً من لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي ووزارة الطوارئ ووزارة الشؤون الداخلية.// انتهى //10:05ت م0021