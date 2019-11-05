الدمام 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسانطلقت فعاليات برنامج دورة "معايير القيادة المدرسية" وفق منهجية ERSP، الذي تنظمه إدارة تعليم المنطقة الشرقية بالشراكة المجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لحي الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس إلى جانب مركز مبادر للاستشارات التربوية.وتسلط فعاليات البرنامج، الذي يقام بمجمع الأمير محمد بن فهد التعليمي، ويستمر ثلاثة أيام، الضوء على القيادة والقيم والرؤية، والاتصال والتواصل، ومجال القيادة المتمركزة حول التعلم، والتخطيط والتقويم، والموارد البشرية، والتنمية الذاتية.وأكد مدير مكتب التعليم بغرب الدمام محمد شاطري، على الدور المحوري الذي يلعبه قائد وقائدة المدرسة في تجويد ودفع عجلة التعليم باعتبارهم يشكلون حجر الزاوية في خارطة بناء المنظومة التعليمية التي يعول عليها في تحقيق ونجاح رؤية المملكة 2030 التي تسعى حكومتنا الرشيدة - وفقها الله - إلى أن تجعلها واقعًا يعيشه ابن هذا الوطن وينعم به، لافتاً إلى أن الهدف من البرنامج بالدرجة الأولى هو النهوض برفع مستوى الأداء من خلال تجويد معايير القيادة المدرسية.من جانبه أوضح رئيس قسم القيادة المدرسية بإدارة الاشراف التربوي بتعليم الشرقية صالح الغامدي، أن الجميع يسعى من خلال هذا البرنامج إيجاد رؤية مشتركة للقيادة، وتحديد الممارسات القيادية الفعالة وفق منهجية ERSP، إضافة إلى تحسين عملية التطوير المهني والتنمية الذاتية لقائد المدرسة، وصولاً لتوجيه مؤشرات الأداء لتقييم المستوى القيادي ذاتياً.// انتهى //10:10ت م0022