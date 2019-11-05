بيروت 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسواصلت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، متابعتها لإستمرار الاحتجاجات الشعبية العارمة والتي وضعت البلاد في حالة من الشلل التام بعد قطع الطرق الرئيسية بين المدن والإحتشاد في الساحات العامة، مشيرة إلى مطالبتهم بالإسراع بتشكيل حكومة جديدة خالية من الوجوه السياسية التابعة للأحزاب.واهتمت بالتعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي طلب فيه من المصارف رفع رأسمالها من خلال السماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل إلى 20% من رأسمالها الحالي بدءاً من نهاية 2019 وحتى نهاية 2020وركزت على تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أمس، أن من أولى مهمات الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة عملية مكافحة الفساد من خلال التحقيق في كل الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والمستقلة بهدف محاسبة الفاسدين.وسلطت الضوء على المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة كربلاء جنوب بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية والتي نتج عنها وقوع 3 قتلى وعدد من الجرحى.وتطرقت للاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث تناول الاتصال بحث عدداً من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فى ضوء عمق وقوة العلاقات بين البلدين.// انتهى //11:00ت م0024