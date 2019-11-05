بكين 8 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 5 نوفمبر 2019 م واسأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ستتخذ تدابير من شأنها تعزيز الانفتاح على الاقتصاد الصيني تتمثل في مواصلة توسيع انفتاح السوق وتحسين انفتاح إطار العمل وبيئة الأعمال إلى جانب مواصلة تعميق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والبناء المشترك للحزام والطريق.وأعرب بينغ في كلمته الافتتاحية لمعرض الصين الدولي الثاني للواردات الذي يعقد في مدينة شنغهاي بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم عن اعتقاده أن بلاده سيكون لها آفاق تنمية اقتصادية أكثر إشراقًا وستوفر للدول الأخرى المزيد من الفرص من حيث السوق والاستثمار والنمو.وشدد على أن بلاده ستولي المزيد من الاهتمام بدور الاستيراد وستواصل فتح أسواقها وسيتم اتخاذ خطوات عدة لمواصلة خفض الرسوم الجمركية والتكاليف المؤسسية وإنشاء مجموعة من مناطق العرض المبتكرة لتسهيل الاستيراد وتوسيع استيراد المنتجات والخدمات العالية الجودة من الدول الأخرى.وأوضح الرئيس الصيني أن بلاده ستعمل على مزيد من تسهيل وصول الاستثمار الأجنبي للسوق وتقليص القائمة السلبية وفي تحسين بيئة الأعمال لجعلها أكثر توجها نحو السوق واعتمادًا على القانون ودولية.ودعا المجتمع الدولي إلى معارضة الحمائية والأحادية من أجل البناء المشترك لاقتصاد عالمي يتسم بالانفتاح والتعاون وخفض الحواجز التجارية وزيادة تحسين سلاسل القيمة والإمداد العالمية لتعزيز الطلب السوقي بشكل مشترك.ويشارك في المعرض الذي تنظمه الحكومة الصينية سنويًا نحو 155 دولة ومنطقة و 26 منظمة دولية.// انتهى //11:04ت م0025