نجران 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة بعنوان " التخطيط الإستراتيجي"، وذلك بمقر إمارة منطقة نجران.وتأتي الدورة التي استهدفت منسوبي إمارة منطقة نجران في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والإدارات والأجهزة الحكومية بهدف تدريب منسوبيها لإكسابهم المعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من خلق بيئة عملية مناسبة لكسب ثقة العاملين معهم لرفع مستوى الكفاءة والإنجاز في مؤسساتهم.واشتملت الدورة عدة محاور منها: إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بكفاءة، وكيفية تصميمها، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه المنشأة، وتحديد الأهداف الرئيسية، وأغراض وفوائد التخطيط الإستراتيجي، ومعوقاته، وأساليبه، ومراحله، وعناصر نجاح الخطة، والرؤية، والرسالة، والقيم، و تحليل البيئة الخارجية والداخلية، والقدرة الذاتية ومقاومة الضغوط على متخذي القرارات الإستراتيجية، وتدريب عملي.// انتهى //11:06ت م0026