سياسي / قوات الاحتلال تعتقل أربعة أسرى فلسطينيين محررين من محافظة بيت لحم
الثلاثاء 1441/3/8 هـ الموافق 2019/11/05 م واس
بيت لحم 8 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 5 نوفمبر 2019 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، أربعة شبان فلسطينيين جميعهم أسرى محررين، من مخيم عايدة شمال بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين، عمر عماد راضي ، ومروان فرارجة ، ويزن حمزة الكردي ، إضافة إلى رامي ناصر عساف ، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها في مخيم عايدة شمال بيت لحم.
// انتهى //
11:10ت م
0027