بيت لحم 8 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 5 نوفمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، أربعة شبان فلسطينيين جميعهم أسرى محررين، من مخيم عايدة شمال بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين، عمر عماد راضي ، ومروان فرارجة ، ويزن حمزة الكردي ، إضافة إلى رامي ناصر عساف ، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها في مخيم عايدة شمال بيت لحم.// انتهى //11:10ت م0027