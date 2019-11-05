الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسانطلقت أمس، فعاليات مؤتمر "مكافحة العدوى"، الذي ينظمه مستشفى قوى الأمن بالرياض ويستمر 3 أيام، بحضور عددٍ من منسوبي المستشفى والمختصين بمكافحة العدوى وسلامة المرضى، وذلك بقاعة الأمير أحمد بن عبدالعزيز للمؤتمرات.وأوضح مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود أن مكافحة العدوى بجميع أشكالها لا تقتصر على إدارة معينة أو أشخاص بعينهم، بل هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، مطالبًا بضرورة تعاون الجميع وتوحيد الجهود لمكافحتها وتطبيق أعلى المعايير العالمية.وأكد على أهمية تكثيف اللقاءات العلمية والمؤتمرات الخاصة بمكافحة العدوى، التي ستسهم - بإذن الله - في تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية وذويهم من خلال مستشفى قوى الأمن.من جانبه كشف رئيس اللجنة المنظمة مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية الدكتور محمد الشمري، في كلمته خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة عن الأرقام التي حققها المستشفى خلال العام الحالي 2019 ، حيث عقدت جملة من المؤتمرات العالمية والمحلية وصل عددها إلى 10 مؤتمرات حتى الآن، استهدفت 3500 مشارك بإجمالي بلغ 157 ساعة تعليمية.وأضاف أنه تم عقد 10 دورات في عدة تخصصات كالجراحة والنساء والولادة، إضافة إلى الأسنان والتخدير وغير ذلك، استهدفت تدريب أكثر من 600 مشارك بإجمالي ساعات تعليمية معتمدة بلغت 170 ساعة، كما قام مركز تطوير المهارات الإكلينيكية بعقد 205 دورة في عدة مجالات بإجمالي وصل لـ 2280 مشارك، اما في إطار عمل إدارات التمريض والموارد البشرية فقد تم اعتماد 240 ساعة تعليمية لعموم المشاركين.// انتهى //11:13ت م0028