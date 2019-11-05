جيزان 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسنفذت جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان بالشراكة مع فرع وزارة الاسكان بالمنطقة أمس، ورشة عمل بعنوان " فن التعامل مع الكفيف "، وذلك على مسرح مركز التنمية الاجتماعية بمدينة جيزان.وتناولت الورشة التي استفاد منها ٤٣ مشاركاً ومشاركة ، عددًا من المحاور التدريبية المتخصصة حول التعريف بالطريق الصحيحة للتعامل مع الكفيف بصرياً، والطرق المثلى للتعامل معه ومساعدته عند تناول الأكل والشرب وطريقة المشي الصحيحة .وتأتي الورشة ضمن البرامج والورش التي تنفذها الجمعية خلال العام الحالي , بما يسهم في توعوية أفراد المجتمع باحتياجات هذه الفئة الغالية والتعاون معهم وتوجيههم وتقديم المساعدة دون التقليل من قدراتهم.// انتهى//11:14ت م0029