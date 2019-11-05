اجتماعي / " فن التعامل مع الكفيف " ورشة عمل بجازان
الثلاثاء 1441/3/8 هـ الموافق 2019/11/05 م واس
جيزان 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس
نفذت جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان بالشراكة مع فرع وزارة الاسكان بالمنطقة أمس، ورشة عمل بعنوان " فن التعامل مع الكفيف "، وذلك على مسرح مركز التنمية الاجتماعية بمدينة جيزان.
وتناولت الورشة التي استفاد منها ٤٣ مشاركاً ومشاركة ، عددًا من المحاور التدريبية المتخصصة حول التعريف بالطريق الصحيحة للتعامل مع الكفيف بصرياً، والطرق المثلى للتعامل معه ومساعدته عند تناول الأكل والشرب وطريقة المشي الصحيحة .
وتأتي الورشة ضمن البرامج والورش التي تنفذها الجمعية خلال العام الحالي , بما يسهم في توعوية أفراد المجتمع باحتياجات هذه الفئة الغالية والتعاون معهم وتوجيههم وتقديم المساعدة دون التقليل من قدراتهم.
// انتهى//
11:14ت م
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