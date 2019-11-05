الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسقدم مستشفى رفحاء العام خدماته الطبية والعلاجية لأكثر من 270 ألف مستفيد خلال العام الماضي.وأفادت وزارة الصحة أن مراجعي الطوارئ بلغ أكثر من 196 ألف مراجع وأكثر من 75800 مراجع للعيادات الخارجية خلال نفس الفترة كما تم تنويم أكثر من 4975 مريضاً وإجراء أكثر من 840 عملية جراحية وأجريت أكثر من 28000 أشعة منوعة إضافة إلى صرف أكثر من 180000 وصفة طبية وعمل 153716 فحصاً مخبرياً وإجراء أكثر من 15678 جلسة علاج طبيعي وأكثر من 5000 جلسة غسيل كلوي.يشار إلى أنه جرى توسعة وتطوير بيئة عمل أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية وأقسام التنويم ورفع الطاقة الاستيعابية لقسم العناية لحديثي الولادة بنسبة 80%.وتقدم " الصحة " خدماتها في منطقة الحدود الشمالية عبر 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) و 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، إلى جانب 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.// انتهى //11:19ت م0031