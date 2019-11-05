الظهران 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسشاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في ملتقى ومعرض شباب وشابات أعمال الشرقية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر شركة معارض الظهران – إكسبو، وذلك خلال الفترة من 4 - 6 نوفمبر 2019.وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لـ"مدن" بندر الطعيمي، أن الملتقى والمعرض سيشهدان حضوراً واسعاً من الداعمين المحليين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، فضلاً عن مشاركات خليجية كبيرة، مبينًا أن "مدن" من خلال ورشة عمل وجناحها في المعرض المصاحب ستسلط الضوء على خدماتها ومنتجاتها التي تقدمها بالتكامل مع شركائها في القطاعين العام والخاص لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتعزيز إسهامهم في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الوظيفية لشباب وشابات الوطن.وقال إن "مدن" وعبر استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام بزيادة المحتوى المحلي تطرح منتجات وخدمات برؤية جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية لمدنها الصناعية، وذلك ضمن مبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بهدف تحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال على المشاركة في التنمية الصناعية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على الصناعة كركيزة استراتيجية لتنويع مصادر الدخل الوطني، فضلاً عن منح الصناعة السعودية قيمة مضافة تعزز من تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية، مضيفاً أنه خلال الفترة الأخيرة طرحت "مدن" العديد من المنتجات المبتكرة والحلول التمويلية بالتعاون مع شركائها بالجهات الحكومية والرسمية والقطاع الخاص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأبرزها اتفاقيتان مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لطرح منتجي "أرض وقرض" و "مصنع وقرض"، واتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي لإطلاق منتج تمويلي مشترك بسقف يصل إلى مليار ريال، حيث يتيح مجموعة من الحزم التحفيزية المتنوعة ويعزز الأنشطة المساندة كالخدمات اللوجستية الداعمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما وقعت "مدن" اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لطرح منتج "أسس" لتيسير وصول روّاد الأعمال إلى المصانع الجاهزة والتمويل معاً، وتحسين ترتيب المملكة ضمن مؤشر "ريادة الأعمال"، فضلاً عن حاضنات الأعمال و المصانع الجاهزة بمساحات "700م²و1500م²".وأفاد أن "مدن" وقعت اتفاقية مع شركة منافع المالية لتوفير تمويل الملكية الجماعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال التي تحتضنها المدن الصناعية مع تقديم مجموعة حوافز للشركات ذات القيمة المضافة العالية لتشجيعهم على الاستثمار بالمدن الصناعية، مفيداً أن "مدن" وبالتكامل مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة "واعد" توفر دعائم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الصناعية الملائمة للمشاريع الممولة من "واعد"، على أن تقدم الأخيرة التمويل لحوالي 50 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، إضافة إلى خدمات الإرشاد والتوعية وبناء القدرات لـما لا يقل عن 500 مستفيد، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى مع شركة "سابك" لتوفير حزم تحفيزية متنوعة تخدم الصناعيين ضمن مبادرة "نساند" لاسيما رواد الأعمال، وبناء قدراتهم والموارد البشرية العاملة بالمصانع عبر إتاحة برامج تدريبية متخصصة، وتسهيل الحصول على التمويل اللازم بالتعاون مع كبرى الصناديق الوطنية، والمؤسسات المالية الحكومية، والجهات التمويلية في القطاع الخاص.وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعاً مُنتجاً.// انتهى //11:23ت م0032