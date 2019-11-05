الرباط 08 ربيع الاول 1441 ه موافق 05 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بإشادة رئيس بعثة صندوق النقد الدولي نيكولاس بلانشر ،الذي يزور المغرب حاليا ،بالإصلاحات التي شهدتها المملكة المغربية على مستوى الإصلاحات المحفزة لمناخ الأعمال والاستثمار ، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وتطرقت الصحف إلى استمرار إضراب القضاة بالجزائر احتجاجا على حركة التغيير التي أجرتها وزارة العدل ، بعد أقل من شهر ونصف على إجراء الانتخابات الرئاسية.وفي الشأن العربي تطرقت الصحف للمظاهرات الجارية في العراق ، مشيرة إلى ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في المواجهات التي تجري بين المتظاهرين وقوات الأمن.وتناولت صحف المغرب موضوع اتفاق الرياض المقرر توقيعه اليوم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في الجنوب ، في مسار إنهاء مناورات الحوثيين واستعادة هيبة الدولة.ونشرت خبر إعتذار رئيس وزراء بريطانيا عن عدم تمكنه من إخراج بلاده من مأزق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي نزولا عند رغبة من صوتوا للانسحاب من الاتحاد .// انتهى //11:28ت م0033